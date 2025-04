Ilgiorno.it - Cassaforte sradicata e subito abbandonata nel centro commerciale

Sono riusciti a sradicare ladagli uffici e a spostarla, ma l’hanno poiin mezzo alla galleria, senza fare in tempo a caricarla sul furgone. Sono quindi fuggiti senza bottino, prima che arrivassero i carabinieri. Furto fallito, verso le 4 di ieri, alCarrefour sulla Vigentina. Le telecamere, i cui filmati sono poi stati acquisiti dai militari per le indagini in corso, hanno ripreso la banda composta da tre o quattro uomini incappucciati, entrati forzando la porta di un’uscita d’emergenza un po’ defilata rispetto agli ingressi principali. Scattato l’allarme antifurto, i malviventi sapevano di avere i minuti contati e hanno provato a mettere a segno il colpo ma hanno evidentemente avuto qualche contrattempo e per non essere sorpresi in flagranza hanno preferito desistere.