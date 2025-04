Le nuove guerre della fertilità

Viviamo in un'epoca strana, segnata da uno spopolamento diffuso e continuo" scrivono su Foreign Policy gli studiosi Ivan Krastev e Stephen Holmes. "Il mondo intero è alle prese con una crisi di sterilità. Nel 2015, il tasso di fertilità globale era sceso alla metà rispetto al 1965, e la maggior parte delle persone vive ora in società con tassi di fertilità inferiori ai livelli di sostituzione. La popolazione si sta riducendo in nazioni ricche e povere, società laiche e religiose, democrazie e autocrazie. L'ultimo grande episodio di spopolamento su larga scala è stato causato dalla peste bubbonica che ha devastato l'Eurasia 700 anni fa. Ma ciò che la storia mostra chiaramente è che lo spopolamento ha sempre effetti politici. Questi includono un potenziale aumento degli scontri bellici, motivati dal desiderio di compensare, direttamente o indirettamente, la perdita di popolazione.

