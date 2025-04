Ilrestodelcarlino.it - Luca Savoiardi guida il comitato paralimpico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Conferma per, al suo terzo mandato da quanto il Cip è ente pubblico, alladelMarche. Unico candidatoha ottenuto 26 voti, con 3 schede bianche e 4 nulle, su un totale di 33 votanti dei 38 aventi diritto. Per quanto riguarda la Giunta che lo affiancherà nella suasono stati eletti, in rappresentanza delle Federazioni sportive, Roberto Novelli, Andrea Evangelisti e Nerio Piermattei. In rappresentanza degli atleti Federico Ripani; per le discipline associate Riccardo Galassi.