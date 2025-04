Oasport.it - F1, i promossi e bocciati del GP del Bahrain. Piastri mette pressione a Norris, Russell c’è, Leclerc oltre la vettura

OSCAR(McLaren): zitto zitto centra la seconda vittoria stagionale, la quarta in assoluto, e si porta a 3 sole lunghezze da Landoin classifica generale. Un avvio di campionato davvero eccellente per l’australiano che sta davvero spaventando il vicino di box. L’inglese sperava in una stagione da “prima guida” per sfruttare al massimo una MCL39. Il nativo di Melbourne non è minimamente d’accordo e sta sbagliando molto meno.GEORGE(Mercedes): al netto del rischio di penalizzazione per la questione-DRS, piazza l’ennesima ottima gara del suo primo scorcio di stagione. Chiudere al secondo posto indavanti ad una McLaren è una mezza impresa, se non. L’inglese è in ottima forma e sembra molto a suo agio con la W16. Non sbaglia un colpo!CHARLES(Ferrari): culla il sogno del podio fino a quando può.