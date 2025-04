Internazionalizzazione | accordo Simest-Renco

accordo stipulato da Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’Internazionalizzazione delle imprese, e Renco Group, player italiano attivo come General Contracting nel mercato dell’Energia, dei Buildings e dell’Asset Management. Le due società hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a favorire investimenti, maggiore competitività, Internazionalizzazione e crescita sul mercato. Il progetto nasce nella cornice del Piano Mattei per l’Africa, in collaborazione con la Struttura di Missione per l’attuazione del Piano istituita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che individua la promozione delle esportazioni e degli investimenti tra gli ambiti di intervento. Con l’obiettivo, tra l’altro, di fornire sostegno alle imprese italiane di filiera, in particolare le pmi, con interessi in Africa per investimenti in digitalizzazione, sostenibilità e rafforzamento della solidità patrimoniale, nonché nella formazione di manodopera qualificata proveniente dal continente africano. Quotidiano.net - Internazionalizzazione: accordo Simest-Renco Leggi su Quotidiano.net PUNTA ALL’INNOVAZIONE l’stipulato da, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’delle imprese, eGroup, player italiano attivo come General Contracting nel mercato dell’Energia, dei Buildings e dell’Asset Management. Le due società hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a favorire investimenti, maggiore competitività,e crescita sul mercato. Il progetto nasce nella cornice del Piano Mattei per l’Africa, in collaborazione con la Struttura di Missione per l’attuazione del Piano istituita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che individua la promozione delle esportazioni e degli investimenti tra gli ambiti di intervento. Con l’obiettivo, tra l’altro, di fornire sostegno alle imprese italiane di filiera, in particolare le pmi, con interessi in Africa per investimenti in digitalizzazione, sostenibilità e rafforzamento della solidità patrimoniale, nonché nella formazione di manodopera qualificata proveniente dal continente africano.

Ne parlano su altre fonti Internazionalizzazione: accordo Simest-Renco.

Scrive finanza.repubblica.it: Cooperazione Italia-India: le nuove iniziative presentate da Simest a New Delhi - In corso di definizione una nuova misura a supporto di internazionalizzazione ed export del Made in Italy nel Paese. Firmato un Protocollo d'Intesa con CDP e Invest India ...

formiche.net comunica: Così Simest promuove lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e India - Un fedele alleato per le imprese nella nuova terra delle opportunità per l’Italia. Simest, il polo per l’internazionalizzazione e l’export di Cassa depositi e prestiti, è stata protagonista della due ...

Si apprende da ansa.it: Accordo Maire e Simest per sostegno a imprese della filiera - Maire e Simest, la società del gruppo Cdp per l'internazionalizzazione delle ... per la crescita e lo sviluppo del gruppo. "Questo accordo dimostra il nostro impegno nel fornire un supporto ...