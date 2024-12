Quotidiano.net - L’Angelus contro le guerre. Il Papa: bimbi mitragliati: "Vedo tanta crudeltà"

ROMA"Preghiamo perché a Natale possa cessare il fuoco su tutti i fronti di guerra: in Terra Santa, in Ucraina, in tutto il Medio Oriente e nel mondo intero. Tacciano le armi e risuonino i canti natalizi. Con dolore penso a Gaza, a, ai bambini, ai bombardamenti di scuole e di ospedali. Quanta". L’appello diFrancesco alè un appello di pace tanto forte quanto diretto, che reitera quanto detto ai cardinali sabato. Parola ancora più forti di quelle pronunciate il giorno prima, che avevano provocato la dura reazione di Israele e che comunque non hanno fermato gli attacchi dell’aviazione con la stella di David. Dopo 433 giorni di guerra, nella Striscia si continua a combattere e a morire. Almeno 28 persone sono rimaste uccise nei raid aerei lanciati tra sabato sera e ieri mattina da Israele su Gaza.