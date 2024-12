Ilrestodelcarlino.it - Ladri di profumi intercettati in centro a Reggio Emilia: nei guai due giovani

, 23 dicembre 2024 – Tentato furto in un negozio del: i commessi avvertono sul posto gli agenti della polizia di Stato. Denunciati due, 27 e 18 anni, trovati ancora in possesso della merce. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22 dicembre. Gli agenti sono stati avvisati mentre si trovavano in viaSan Pietro dai dipendenti del negozio, che riferivano di aver appena subito un furto. Due persone avevano rubato deie poi erano scappati. Gli agenti si sono fatti descrivere i due soggetti e si sono messi sulle loro tracce, nei paraggi del punto vendita. Dopo qualche minuto hanno rintracciato duedi origine tunisina, un 27enne e un 18enne, già noti alle forze dell’ordine e trovati ancora in possesso dei prodotti rubati. La merce è stata restituita al negozio e i due, condotti in Questura per gli accertamenti, sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto in esercizio commerciale.