Horsa compie 30 anni Exploit del fatturato | 100 milioni

È UNA DELLE REALTÀ di forza nel panorama tecnologico italiano. Conta su undi oltre 250di euro, 2000 dipendenti e 2500 clienti. Giunta al trentesimo anno di attività, ha un quartiere generale all’avanguardia a Bologna e 25 altre sedi sparse in giro per l’Italia. Il gruppo, che ha avuto undi 100dinegli ultimi tre, opera nel campo dell’innovazione tecnologica, offrendo soluzioni integrate in ambiti come Erp (Pianificazione delle risorse d’impresa), data analytics, cybersecurity e automazione. Inoltre, grazie allaAcademy, promuove formazione avanzata su temi come big data e Intelligenza artificiale, contribuendo alla crescita professionale del settore delle Ict (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e al posizionamento dell’Emilia-Romagna e dell’Italia in materia.