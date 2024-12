Laspunta.it - Frosinone: subentra la Super Eco srl nella raccolta dei rifiuti, cambia il calendario per le festività

Il Comune di, forte della vittoria al Tar, ha dato il via libera al subentro dellaeco srl, la società che da oltre un anno si era aggiudicato l’appalto con un ribasso del 17%.Nonostante i due ricorsi pendenti al Tar, è stato possibile avviare l’appalto dellaEco che ha sostituito la De Vizia, la quale ha promosso anch’essa ricorso al Tar contro l’affidamento allaEco srl.Così i cittadini dinon rischiano di vedersi lasciare l’immondizia per strada, oltre a quella che normalmente viene abbandonata, perché lasarà garantita dalla società che da qualche giorno ha preso servizio.Ma attenzione, perché nei giorni dellenatalizia ildisubirà una modifica come anticipato dall’amministrazione comunale.Per quanto riguarda le utenze domestiche, il 25 dicembre il servizio sarà sospeso; il 26 sarà raccolto l’indifferenziato, mentre il 27 saranno raccolti carta e cartone.