FOTO Il Maestro Pappano e l’Orchestra Filarmonica di Benevento incantano il Teatro Comunale

Tempo di lettura: 2 minutiUn trionfo. Non c’è altro modo per definire il doppio appuntamento al“Vittorio Emmanuele” dove Sir Antonioha direttodiinaugurando l’XI stagione della kermesse sannita. Un doppio sold out per i due appuntamenti (17 e 19:30) con il pubblico rimasto affascinato, ancora una volta, dalla capacità di Sirdi creare empatia e trasmettere emozioni allo stato puro con i suoi gesti decisi ma allo stesso tempo quasi paterni verso i musicisti della OFB. Un connubio perfetto che ha saputo creare aluna atmosfera unica grazie alla bravura dei talenti made in Sannio. Non casuale la scelta di presentare in apertura del programma la Sinfonia n. 1 in do minore di Brahms, come sottolineato dalprima del concerto: “Stiamo vivendo – ha spiegato con il solito garbo – un momento dove in tanti luoghi c’è un buio molto forte.