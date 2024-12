.com - Tananai uscito il videoclip di “Booster”

ilufficiale di ““, singolo estratto dall’ultimo album di“CALMOCOBRA“. Fin dalla sua uscita nell’album “” è entrata nei cuori dei fan di, che la cantano già a squarciagola ai suoi live nei palasport durante il tour che si sta avviando verso la conclusione. La canzone è un viaggio nell’adolescenza, nei ricordi delle azioni più irresponsabili che ciascuno di noi ha vissuto. Nasce dal significato stesso del brano l’idea del, diretto da Daniele Bagolin per Borotalco.tv, girato in VHS per far credere allo spettatore che sia un filmato amatoriale. La clip, infatti, segue le vicende di due amici e racconta le pessime decisioni – trasformate in grandi avventure – che si prendono quando si è ragazzi, come quella di esplorare, di notte, un edificio abbandonato alla ricerca di qualcosa di elettrizzante, magari anche di paranormale.