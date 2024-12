Strage di Magdeburgo, l’attentatore non era siriano

Leggi su Open.online

A seguito delladi, diversi post sui social riportano un’errata indicazione della nazionalità del. Infatti, molti hanno iniziato a sostenere, senza alcuna fonte a sostegno, che si trattasse di un. Alla fine, si è scoperto cheera uno psichiatra saudita anti-Islam di nome Taleb Al Abdulmohsen.«Undici persone sono state uccise e almeno 60 ferite in un mercatino di Natale a, in Germania, dopo che un’auto si è lanciata sulla folla. Si ritiene che il terrorista, già arrestato, provenga dalla Siria» è il testo che accompagna immagini e video della.Chi è Taleb Al-AbdulmohsenTaleb Al-Abdulmohsen è nato in Arabia Saudita nel 1975. Trasferitosi in Germania nel 2006, ottenne un permesso di soggiorno permanente. Dieci anni dopo il suo arrivo ottenne l’asilo politico in quanto ritenuto perseguitato politicamente nel suo Paese d’origine.