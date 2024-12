Lanazione.it - Scippata e ferita al Giotto. Trascinata per cento metri dall’auto del ladro in fuga

Leggi su Lanazione.it

È stata rapinata eda un’auto per centinaia di. Poi è finita all’ospedale dove è uscita con sette giorni di prognosi. Lui invece è stato arrestato e adesso è in carcere per rapina e lesioni aggravate. Le manette sono scattate ieri ma il fatto risale a mercoledì sera. Siamo in zona. La signora, una donna italiana, sulla cinquantina, aveva appena abbassato la serranda del suo negozio. Poi è andata in farmacia per prendere alcuni farmaci ma in un momento di distrazione un uomo le ha scippato la borsa. Poi è corso via. La donna non ci ha pensato troppo e ha iniziato a correre nella sua direzione. Intanto il farabutto si era rifugiato in auto. La signora non si è data per vinta, si è avvicinata alla macchina, e ha messo la mano dentro il finestrino per recuperare quello che le era stato strappato di mano.