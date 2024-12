Ilrestodelcarlino.it - Regolamento per i parrucchieri: "Vogliamo tutelare i consumatori"

Il Comune di Vignola si doterà a breve di un nuovocomunale per le attività di acconciatori, barbieri, estetica, tatuaggio e piercing. Ad annunciarlo è una nota dell’amministrazione comunale, dove si spiega tra l’altro: "Il nuovotiene conto delle normative europee, nazionali e regionali che sono entrate in vigore: l’obiettivo è quello diil consumatore e quelle attività che vengono svolte in luoghi sicuri e secondo modalità professionali, in contrasto all’abusivismo e al lavoro in nero sempre più diffuso in questo settore. Innanzitutto, per tutte le attività menzionate, occorre che sia sempre presente un responsabile tecnico, in possesso di specifici requisiti professionali. Chi svolge queste attività, poi, deve essere in possesso di una specifica abilitazione professionale conseguita con i tempi e secondo le modalità previste dalle norme in vigore.