Pianetamilan.it - Primavera – Monza-Milan 0-2: i rossoneri di Guidi tornano a correre

(fonte: ac.com) Si chiude con un successo il 2024 del, che passa 2-0 sul campo delgrazie alle reti di Du?u in apertura di ripresa e di Scotti nel finale. Seconda vittoria esterna consecutiva nel giro di tre giorni, dopo quella ottenuta mercoledì contro il Sassuolo. Attenti, compatti e cinici i, che con questo successo agganciano il treno di squadre a quota 31 punti in classifica, prime inseguitrici della Roma capolista. Brilla ancora Filippo Scotti che, dopo la doppietta al Sassuolo, segna il terzo gol in due partite, con un altro destro pregevole all'incrocio. Dopo un primo tempo estremamente bloccato, bravi noi a sbloccarla con il colpo di testa di Du?u a inizio ripresa, su corner di Victor. Da quel momento in poi, si sono aperti gli spazi ma in alcune situazioni ilavrebbe anche potuto pareggiare, pur senza impegnare mai Mastrantonio.