Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2024: Toro nervosetto, Vergine favorita

Cosa prevede l'diFox per il 23? La settimana del Natale ha ufficialmente inizio e promette di essere interessante con la Luna in transito nella Bilancia. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di lunedì 23, osservando anche il proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.23Fox: Ariete,, Gemelli Ariete - La giornata potrebbe essere segnata da un certo nervosismo e difficoltà nei rapporti con gli altri. Vi sentite ansiosi e poco pazienti, cercate di mantenere la calma.- Se avete avanzato una richiesta in ambito sentimentale ma non avete ancora ottenuto risposta, questa potrebbe essere l'occasione giusta per riprovarci. Gemelli - Anche se avete superato una sfida importante, sarà complicato ottenere pieno controllo delle situazioni prima dell'inizio del nuovo anno.