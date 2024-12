Quotidiano.net - Matrimonio da 600 milioni per Jeff Bezos sulle nevi di Aspen. Comprato anche un ristorante di sushi

Roma, 22 dicembre 2024 –si sposa. Il miliardario fondatore di Amazon convolerà a nozze con la sua fidanzata, la 55enne Lauren Sz, il prossimo 28 dicembre, ma i festeggiamenti dureranno un intero weekend (precisamente dal 27 al 29). A rivelare i dettagli di quello che si annuncia essere uno tra i matrimoni più sfarzosi di sempre è il Daily Mail, secondo cui il costo complessivo sarà di 600di dollari. La cerimonia si svolgerà nella località sciistica diin Colorado, dove lo sposo è già arrivato con il suo entourage su un jet privato. In città si dice ("ma la voce non è confermata", ci tiene a sottolineare il tabloid britannico) che ilsarà celebrato nel Dunbar Ranch di Kevin Costner, una proprietà di 160 acri.ha fatto la proposta diall'ex giornalista e presentatrice tv a maggio dell'anno scorso a bordo del suo lussuoso yacht, donandole un anello di fidanzamento con diamante rosa di 30 carati a taglio cuscino, incastonato in una montatura di platino a quattro punte.