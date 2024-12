Sport.quotidiano.net - Mandelli, la cura funziona: "Un successo di squadra"

Elogia il gruppo, non si sofferma sui singoli, guarda e non guarda la classifica, si concentra sul presente. Paolo(in foto, a destra, con Filippo Inzaghi), in realtà, il momento se lo sta godendo per bene. Sorride quando pensa alla prestazione dei suoi: "I ragazzi erano concentratissimi prima della partita, nel riscaldamento, credo che abbiano saputo unire questo ad una certa serenità – ha commentato il tecnico – e allo stesso tempo con intensità e compattezza. Abbinato il tutto alle qualità dei singoli, ha fatto la differenza. Abbiamo saputo difenderci con umiltà per poi ribattere colpo su colpo. Vi dico la mia, sapete che il calcio è spesso opinabile, Gerli non è assolutamente penalizzato in un centrocampo a 4, in tante situazioni può essere avvantaggiato. Non era abituato ma ha caratteristiche per giocare in qualsiasi modo, non è stato al top perché non è stato benissimo a livello fisico.