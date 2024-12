Lanazione.it - La crisi dell’ex Gkn ha fatto scuola, i Consorzi industriali cambiano pelle

Firenze, 22 dicembre 2024 – Dopo ore di presidio dei lavoratori davanti al Consiglio regionale, è arrivato il voto. L’aula ha approvato, a maggioranza, la proposta di legge per la costituzione didi sviluppo industriale, nata su iniziativa della RsuGkn di Campi Bisenzio (Firenze). Un atto che sembrava destinato a slittare a gennaio, anche per una serie di emendamenti di Forza Italia. Dopo l’arrivo del collettivo di fabbrica però, con tanto di cori e striscioni, gli atti sono stati ritirati e, intorno alle 1.30 della notte, è arrivata l’approvazione, festeggiata con fumogeni e fuochi d’artificio. La proposta di legge, presentata da Silvia Noferi (M5s) è stata rielaborata insieme al Pd (grazie al lavoro del capogruppo Vincenzo Ceccarelli e del presidente della Commissione Sviluppo economico, Gianni Anselmi) in pieno clima da campo largo, ed è poi passata coi voti favorevoli di Pd, M5s, Iv e del consigliere Diego Petrucci di Fratelli d’Italia.