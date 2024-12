Inzaghi | Domani gara complicata Vorrei restare a lungo

Leggi su Ilnerazzurro.it

conferenza. Alla vigilia della sfida contro il Como, Simoneha parlato in conferenza stampa ad Appiano Gentile. Ecco i principali temi trattati dal tecnico dell’Inter:Sul Como e la partita in arrivo“Il Como è una squadra organizzata, con un mix di giocatori esperti e giovani di qualità. Sarà una.”Sulla percezione di essere sottovalutato“Mi sento apprezzato dalla società e dal gruppo. Questo mi permette di dare il massimo. Il 2024 è stato un anno speciale, vogliamo chiuderlo nel miglior modo possibile.”Prospettive per il 2025“Bisogna continuare a crescere. Quest’anno ci sono più squadre competitive rispetto allo scorso. Faremo un ulteriore passo avanti.”Riguardo al futuro all’Inter“. Mi sento gratificato e voglio migliorare sempre.