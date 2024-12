Inzaghi alla Ferguson | pronto il nuovo maxi rinnovo

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’ottimo percorso dell’Inter di Simoneè certificato dai numeri e dai trofei ottenuti: l’ex tecnico della Lazio èquarta stagione in nerazzurro, e nonostante qualche alto e basso soprattutto nella sua seconda annata, la dirigenza nerazzurra gli ha sempre dato fiducia. Confermata dalarrivato nella passata stagione fino al 2026, con un ingaggio arrivato a 6,5 milioni di euro, la volontà dell’Inter è quello di prolungare ancora l’accordo, ecco fino a quando.fino al 2028?Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà del club nerazzurro è chiara: continuare con, e il tecnico piacentino sembra essere della stessa idea. La scorsa estate è arrivato l’importantefino al 2026, frutto del grande campionato vinto nella scorsa stagione, sebbene in Champions ed in Coppa Italia i nerazzurri non siano andati molto avanti.