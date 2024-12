Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Carpi, salvati con l’autoscala anche due bambini e un neonato

(Modena), 22 dicembre 2024 – Terrore e fiamme nella notte a. Tragedia sfiorata nel Modenese dove una famiglia di cinque persone, di cui due bimbi e un, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco dall'divampato dopo le due di notte nel loro appartamento, al quinto piano di un condominio. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento cittadinogiano con autopompa e autoscala e poila squadra di San Felice in supporto e il funzionario di guardia. Le fiamme avevano coinvolto la cucina dell'abitazione. I pompieri hanno messo in salvo la famiglia residente grazie a una evacuazione speditiva dal balcone con l'autoscala, per poi domare le fiamme. Sul posto carabinieri e il personale sanitario del 118 che ha preso in carico genitori e bimbi per accertamenti.