Quotidiano.net - Imbarazzo al concerto di Muti in Senato: suona un cellulare. Il maestro sbotta in napoletano

Roma, 22 dicembre 2024 – Di scene a Palazzo Madama se ne sono viste in abbondanza: momenti storici della vita del nostro Paese, bagarre, lacrime. alla lunga lista oggi si è aggiunto un altro episodio destinato a restare negli annali. Il celebre direttore d’orchestra Riccardo, invitato alper il tradizionalenatalizio, ha dovuto riprendere i parlamentari per un telefono che ha squillato nel mezzo di un suo discorso. “Stutatelo ‘sto telefono”, ha replicato al suono della notifica di uno smartphone, scatenando l’ilarità – e forse anche un po’ l’– deiri presenti. Ma i momenti di leggerezza non si sono conclusi qui: un parlamentare è stato sorpreso mentre, invece di concentrarsi sulla musica, stava guardando la partita Roma-Parma sul suo smartphone. Il Presidente Sergio Mattarella in occasione deldi Natale, in Aula del, eseguito dall’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, diretta dalRiccardo, Roma 22 dicembre 2024 ANSA/Paolo Giandotti - Uff stampa Quirinale + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK Siparietto a parte, ildiè stato un momento di grande interesse culturale: ilè stato affiancato dall’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che con l’occasione ha celebrato i suoi vent’anni.