Il solito tentativo di coprir l' Islam

Se non stessimo parlando di un'autentica tragedia – con un numero di morti e feriti che è purtroppo cresciuto ulteriormente nella giornata di ieri – ci sarebbe perfino da sorridere sul trattamento politico e mediatico della strage presso il mercatino di Natale di Magdeburgo. Nelle prime ore dopo i fatti, sembrava un attentato di matriceista che potremmo definire “semplice”. Un grande e terribile classico: un fondamentalistaico che travolge i passanti in un'ambientazione natalizia. E allora, in quella fase e davanti a un'evidenza di quel tipo, che fanno le redazioni “icamente corrette” in prima battuta? Ricorrono al consueto repertorio di attenuazioni e – direi – soprattutto di spersonalizzazione del crimine. Ecco dunque i titoli che abbiamo letto ieri mattina su troppi giornali: “auto sulla folla”, “vettura tra la gente”, come se l'auto si fosse guidata da sola.