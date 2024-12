Bubinoblog - CENA DI NATALE: L’INEDITO SHOW DI ANTONELLA CLERICI TRA CUCINA, MUSICA E RELIGIONE

Uno spettacolo trae storia delper celebrare l’inizio delle festività: è la “di“, lodi, in onda lunedì 23 dicembre alle 21.15 su Rai1.Il programma, prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me, è trasmesso in diretta dagli studi Rai di via Mete a Milano.Tra i tanti momenti di spettacolo e approfondimento che si succederanno durante la serata, una coppia inedita, Gianni Morandi e Stefano De Martino protagonisti di una performance esclusiva tra divertimento e.In collegamento da Roma, Alberto Angela racconterà la storia del presepe napoletano del Settecento custodito nella Basilica dei Santi Cosma e Damiano.Francesca Fagnani, da piazza San Pietro in Vaticano, converserà con il Cardinale Mauro Gambetti, alla vigilia dell’apertura della Porta Santa della Basilica e dell’inaugurazione del Giubileo.