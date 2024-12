Bianca Guaccero è la vincitrice di Ballando con le stelle 2024

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –e Giovanni Pernice hanno vintocon le. Tre sono le donne arrivate sul podio in questa edizione del dance show di Rai 1: seconda classifica Federica Pellegrini in coppia con Pasquale La Rocca. E medaglia di bronzo per Federica Nargi con Luca Favilla. Dopo i ringraziamenti generali di Milly Carlucci, è stata annunciata la coppiadicon leedizione. A salire sul gradino più alto del podio è proprio, insieme al suo partner di ballo (e nella vita) Giovanni Pernice. Per decretare laufficiale sono stati sommati i voti della giuria con quelli del televoto: con il 61% ha vinto. “È la prima volta che vinco una cosa nella mia vita, ed è meravigliosa. Grazie mille a tutti”, queste le parole dell’attrice che ha alzato la coppa insieme al suo compagno.