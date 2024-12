Donnapop.it - Adriana Lima, che fine ha fatto la modella della pubblicità della Tim? Ricordate com’era?

Leggi su Donnapop.it

, famosaa livello planetario, è stata volto. Scopriamo tutto sulla sua carriera e sulla sua vita privata!Leggi anche: Naomi Campbell, tutto sulla top model: chi è il padre dei suoi figli e cosa fa oggi?Top model dalla carriera stellare,ha sfilato sulle passerelle più celebri del pianeta, richiesta da famosi fotografi a livello mondiale, apparsa sulle principali riviste dell’alta moda, apparsa senza veli sul Calendario Pirelli, è stata un angelo di Victoria Segret e tesonialcompagnia di telefoni, inoltre, è la primaad avere una sua statua di cera nel museo Madame Tussauds di New York. Oggi cosa fa? Ecco tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@)Etàha 43 anni: è nata a Bahia Salvador, in Brasile, il 12 giugno 1981, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.