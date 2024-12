Ilrestodelcarlino.it - Zoboletti: "Facciamo crescere il Maggioni"

Se c’è una cosa che non è mai mancata agli invitati della cena di fine anno organizzata dal circolo ‘’, è un gran sorriso stampato sul volto: il ritratto di amicizie nate sui campi da tennis, o magari anche solo consolidate, che vogliono ritrovarsi insieme come una grande famiglia. Un sorriso che all’ultima kermesse si è ampliato, complice, forse, la recente vittoria tricolore in Coppa Davis, e il grande impulso che questa stagione dorata sta dando al tennis italiano. E perché no, anche sambenedettese. Tutto esaurito al SaSushi, che giovedì sera ha servito le sue prelibatezze a decine di convenuti: fra questi, anche al vicesindaco Tonino Capriotti, l’assessora allo sport Cinzia Campanelli, i consiglieri Simone De Vecchis e Stefano Gaetani, nonché il presidente di Picenambiente Rolando Rosetti.