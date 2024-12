Terrore a Palermo un fulmine si abbatte su una pizzeria Ci sono feriti

Leggi su Dayitalianews.com

Ieri, 20 dicembre, un il maltempo ha imperversato su tutto il Sud Italia, e un violentissimo temporale si è abbattuto in modo devastante sudove ha provocato diversi danni. Unha colpito in pieno la torre del noto ristorante la Braciera in Villa, in via dei Quartieri, nella storica Villa Lampedusa. Il bilancio parla di 4 persone ferite, due ricoverate in ospedale in codice rosso.sisull’antica torre: il bilancioUn violentissimo temporale si è abbattuto ieri sera sue cistati attimi di panico equando unha colpito la torre che sovrasta il locale, provocando la caduta di vari detriti che hanno colpito tre clienti che stavano cenando, precisamente tre donne. Una è stata ricoverata con sospetto trauma cranico, mentre le altre due hanno riportato fratture ad una spalla e ad una mano.