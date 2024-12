Calciomercato.it - Scoppia la grana Vlahovic: “Metodo Juventus, calciatore fuori rosa”

Ambiente bianconero scosso dal caso che riguarda il bomber serbo. Un problema in più per Thiago Motta alla vigilia del match dei bianconeri contro il MonzaLanon è certamente stata fortunata nella prima parte della stagione. Non è ancora finito il mese di dicembre e già si sono contati ben quattordici infortuni che hanno colpito i calciatori dellabianconera.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itAlcuni sono già alle spalle ed altri in via di guarigione, ma ci sono anche quelli più gravi come le rotture dei legamenti crociati che hanno costretto Bremer e Cabal ad andare sotto i ferri. Operazioni che li terrannoper il resto della stagione e che obbligano il direttore tecnico Cristiano Giuntoli a cercare soluzioni nel mercato di gennaio per mettere a disposizione di Thiago Motta una squadra in grado di fare più strada possibile in Coppa Italia ed in Champions League e di provare a rientrare in corsa per lo scudetto o quantomeno per centrare uno dei primi quattro posti in classifica.