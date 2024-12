Ilrestodelcarlino.it - Scarseggia il farmaco anti Hiv. “Si rischiano nuovi contagi sessuali”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 21 dicembre 2024 – Si riduce da tre a un mese la durata del piano terapeutico per PrEp ildi prevenzione nei confronti dell’Hiv. Già utilizzato come cura nei pazienti affetti dal virus dell’immunodeficienza, la PrEp, acronimo di profilassi pre-esposizione, viene da qualche anno impiegato anche da chi è negativo all’Hiv e sceglie di avere rapportisenza preservativo, per evitare l’infezione. L’improvvisa riduzione della sua disponibilità, verificatasi a partire dai giorni scorsi, ha subito messo sul chi va là la comunità Lgtb che paventa dietro a questa carenza nella distribuzione delun attacco da parte del Governo al diritto allatà. “Questa riduzione rischia di mettere in profonda difficoltà molte persone e di indebolire la prevenzione contro la diffusione dell’Hiv – sostiene Marco Tonti, coordinatore di Arcigay Emilia-Romagna e presidente del circolo di Rimini Alan Turing – .