Roma-Parma: formazioni e orari tv. Ranieri vuole riscattare il ko di Como

, 21 dicembre 2024 – C'è tensione in casanista, la crisi sembrava alle spalle due settimane fa, con due successi incoraggianti in campionato ed Europa League e invece il ko contro ilha riportato la zona retrocessione a due punti e fatto vacillare nuovamente la fiducia in casa capitolina. A voler inasprire ulteriormente questa crisi c'è il, altra rivale delle zone basse di classifica, cheriassorbire i giallorossi nei bassifondi della Serie A e bissare il successo di tre settimane fa contro la Lazio. Non c'è dubbio allora: la partita tra capitolini e crociati si può definire a pieno titolo uno scontro salvezza. Tre punti per allontanare timori e paure future, mentre un ko può significare uno scivolone addirittura al terzultimo posto, con la giusta combinazione di risultati.