GT Cup Europe | quarto appuntamento al Paul Ricard con Ebimotors

Si disputerà nelle giornate del 18-20 luglio 2025 la quarta prova stagionale del campionato GT Cup Europe. La manifestazione andrà in scena sul veloce circuito Paul Ricard di Le Castellet in Francia. Ebimotors sarà al via con due Porsche 911 GT3 Cup. Con la vettura numero 23 si alternerà il duo formato da Sebastien Fortuna e da Cosimo Papi. Sull’auto gemella numero 54 vedremo ai nastri di partenza Luigi Peroni e Gianluca Giorgi. Entrambi gli equipaggi correranno in classe AM. Sul tracciato di 5.842 metri si prevedono ottime condizioni meteo, con sole in tutte e tre le giornate e temperature tra i 21 ed i 33 gradi. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

