Forza Nordio Giustizia è quasi fatta

Rimanderei in Libia dieci Almasri all'anno per portare a casa la riforma della giustizia. E la cancellazione delle correnti politiche del Csm, la vera novità che spaventa le toghe rosse, perché toglie ai magistrati la possibilità di decidere chi e quando occuperà il posto che serve a qualcuno, non a caso è stata la scintilla che ha provato a rinfocolare la polemica sul libico che fortunatamente se n'è tornato a casa sua. Tralascio la banalità del male, e cioè che da più di un decennio i flussi di immigrati portati verso l'Europa da interessi miliardari di criminali organizzati passano attraverso quel Paese devastato e diviso che li usa come merce di scambio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Forza Nordio, Giustizia è (quasi) fatta

In questa notizia si parla di: giustizia - forza - nordio - quasi

Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto» - Ministro Antonio Tajani, come leader di Fi un anno fa ha proposto la legge sullo ius scholae. Siete tornati a parlarne in queste ore.

Dagli atti di chiusura indagini del tribunale dei ministri sul caso Almasri, nel procedimento che coinvolge il ministro della Giustizia Nordio, la premier Giorgia Meloni, il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, emerge un documento ch Vai su Facebook

Processo mediatico a Nordio. Il reato? Ha scritto la riforma; Il caso Almasri in Parlamento. Assente Meloni. Piantedosi: Espulso per sicurezza; Così la separazione delle carriere fa diventare i pm come poliziotti.

Tommaso Cerno: forza Nordio, Giustizia è (quasi) fatta - Rimanderei in Libia dieci Almasri all’anno per portare a casa la riforma della giustizia. Segnala iltempo.it

Giustizia e politica. Carlo Nordio ospite alla Versiliana - Questi argomenti arrivano sul palco della Versiliana con un ospite autorevole: il ministro della giustizia Carlo Nordio, magistrato che ha scritto pagine importanti delle cronache del nostro Paese. msn.com scrive