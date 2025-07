Wilander sull’ascesa di Sinner | Tutti possono provare ad imitarlo | non serve un talento eccezionale ma qualità rare

Lo splendido successo ottenuto domenica da Jannik Sinner continua nella finale del torneo di Wimbledon, primo trionfo sull’erba inglese per il giocatore italiano, continua a far parlare il mondo del tennis. Questa volta è lo svedese Mats Wilander, grande campione degli anni 80 e 90, ad analizzare il tennis del giocatore azzurro. Wilander, nella sua rubrica sul quotidiano sportivo francese l’Equipe, sottolinea come tutti possano provare a giocare come Sinner perchĂ© questo non richiede un talento eccezionale in sĂ©, ma un impegno totale. L’attuale numero uno del mondo colpisce per la straordinaria velocitĂ con cui riesce ad arrivare sulla palla, un modello di tennis che è nettamente avanti rispetto agli altri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wilander sull’ascesa di Sinner: “Tutti possono provare ad imitarlo: non serve un talento eccezionale, ma qualitĂ rare”

