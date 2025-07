Roma ore calde per Rios e El Aynaoui | Massara prepara il rilancio occhi anche su Ferguson e O’Riley

La Roma non si ferma e continua a muoversi su più fronti per consegnare a Gasperini una squadra competitiva. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il primo nodo resta Richard Rios, centrocampista del Palmeiras con contratto in scadenza nel 2028. Il giocatore ha già detto sì a un quinquennale da 2,5 milioni di euro più bonus, ma la trattativa tra club è ancora bloccata. I giallorossi si sono fermati a 25 milioni più bonus, mentre il Palmeiras chiede 30 milioni cash. Intanto Massara ha bloccato Neil El Aynaoui del Lens come alternativa: accordo già raggiunto su una base di 22 milioni più 3 di bonus, ma il profilo marocchino non convince del tutto sul piano fisico, motivo per cui Gasperini continua a preferire Rios. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ore calde per Rios e El Aynaoui: Massara prepara il rilancio, occhi anche su Ferguson e O’Riley

