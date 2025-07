A Webuild contratto da 337 milioni di dollari negli Usa

Nuova aggiudicazione per Lane, controllata americana di Webuild, che ottiene un contratto da 337 milioni di dollari (288 milioni di euro circa) per la progettazione e la realizzazione di lavori di ampliamento e ammodernamento lungo la Interstate 85 (I-85) nella Contea di Gaston, Carolina del Nord, negli Stati Uniti. L'aggiudicazione rafforza il ruolo del gruppo Webuild nella realizzazione di infrastrutture complesse in Nord America, secondo mercato estero di riferimento in termini di fatturato. Il nuovo progetto, commissionato dal North Carolina Department of Transportation, coinvolgerà circa 16 chilometri della Interstate 85 (I-85). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Webuild contratto da 337 milioni di dollari negli Usa

