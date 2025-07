Da Seneca a Shakespeare a Woody Allen le frasi più belle sul tempo che passa Per vivere al top il presente e riderci su Leggi Amicait

Imparare ad adattarsi al tempo che passa inesorabile è una delle regole della vita. Henry David Thoreau, filosofo e poeta americano, vissuto agli inizi dell’Ottocento, nel suo libro Walden, resoconto di due anni di vita solitaria, scrisse: “Il tempo non è che il ruscello dove io vado a pesca. Vi bevo; ma mentre bevo ne scorgo il fondo sabbioso e vedo come sia poco profondo. La sua corrente sottile scorre via, ma l’eternità resta”. Thoreau usa questa immagine per dirci che il tempo non è una linea retta, ma un flusso continuo e ci invita a vivere nel presente, ad apprezzare ciò che abbiamo e a non rimpiangere il passato o preoccuparci eccessivamente del futuro. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Seneca a Shakespeare a Woody Allen, le frasi più belle sul tempo che passa. Per vivere al top il presente (e riderci su). Leggi Amica.it