L’UE prova a costruire un web più sicuro per i minori con l’app per la verifica dell’età online

L'UE ha presentato il nuovo sistema con il quale verificare l'etĂ di chi accede ai servizi online senza violarne la privacy. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - L’UE prova a costruire un web piĂą sicuro per i minori con l’app per la verifica dell’etĂ online

In questa notizia si parla di: prova - costruire - sicuro - minori

She Built That, il 70% delle ragazze non si definisce «brava a costruire»: una campagna prova a sovvertire questo stereotipo - Lego reinterpreta la storica It’s like that dei Run DMC in chiave girl power con una crew internazionale di giovani talenti.

NUOVI POSTI LETTO A BOLOGNA. Casa, la Giunta approva due delibere: circa 90 posti letto per studenti a prezzo calmierato e 30 alloggi per emergenza e pronta accoglienza abitativa Investimenti per circa 800mila euro. La Giunta ha approvato nei giorni sc Vai su Facebook

L’UE prova a costruire un web più sicuro per i minori con l’app per la verifica dell’età online; L'impegno per un futuro migliore, rinnovato il protocollo tra Tribunale dei minorenni e fondazione Scopelliti; San Marino, “La prova del fare” di Emma Rossi in una serata commovente.

Minori, dal reato al riscatto. Ci prova l’Università: "Esperimento ... - Ci prova l’Università: "Esperimento riuscito" Brescia, il progetto della Cattolica ha interessato otto ragazzi: esiti positivi. Segnala ilgiorno.it

Minori, dal reato al riscatto. Ci prova l’Università ... - MSN - Il direttore del Servizio di Psicologia clinica: è stato valorizzato il loro impegno. Scrive msn.com