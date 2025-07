Inter c' è un Frattesi in più | Chivu lo mette al centro del progetto E arriva il rinnovo

Il tecnico è andato a trovarlo in ospedale. A inizio stagione arriverà la proposta di allungamento che migliorerà nettamente l'ingaggio attuale da 2,8 milioni l'anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, c'è un Frattesi in più: Chivu lo mette al centro del progetto. E arriva il rinnovo

In questa notizia si parla di: inter - frattesi - chivu - mette

Inter-Barcellona 4-3, Frattesi regala la finale di Champions ai nerazzurri - (Adnkronos) – L’Inter vola in finale di Champions League. Al termine di 120 minuti epici, i nerazzurri vincono 4-3 contro il Barcellona a San Siro e staccano il pass per l’ultimo atto del torneo a Monaco di Baviera.

Inter-Barcellona: Sommer eroe del match, Frattesi e Martinez decisivi - Incredibile ma vero: finisce 4-3 e il man of the match è un portiere, Yann Sommer. "Sono molto felice, è stata una partita incredibile - dice l’elvetico alla fine di Inter-Barcellona - L’ultima su Yamal è stata una parata speciale, lui è un giocatore fortissimo.

Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta) - Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta) Con quali calciatori l’Inter giocherà a Torino domenica alle 18? È la domanda cui ha provato a rispondere la Gazzetta dello Sport.

"Gli ho chiesto di farmi mettere a posto anche i piedi", e Dumfries non perde l'occasione La storia dell'olandese dopo l'operazione di Frattesi è da non perdere Finalmente il clima in casa inter sembra distendersi un po' #Inter #Frattesi #Dumfries Vai su Facebook

@frattesi Vai su X

Inter, c'è un Frattesi in più: Chivu lo mette al centro del progetto. E arriva il rinnovo; Chivu: Calhanoglu e Frattesi in vacanza per evitare rumori...; Inter, Marotta rivoluziona la strategia: l’addio di Inzaghi cambia il mercato e Chivu mette Frattesi al centro del progetto.

Inter, basta crolli nel secondo tempo. E Chivu cambia ruolo a Mkhitaryan e Luis Henrique - Sarà inevitabilmente unìInter diversa: il tecnico cercherà di motivare la squadra anche attuando delle modifiche tattiche ... Lo riporta fcinter1908.it

FCIN1908 / Frattesi ha un messaggio per Chivu: il programma di recupero dopo l’operazione - Il giocatore si sta ricaricando in famiglia dopo l'operazione ma sempre con il pensiero alla prossima stagione con l'Inter. Segnala fcinter1908.it