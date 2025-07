Nuova società nel gruppo è nata HERAcquaModena Gestirà al momento 27 comuni

Si chiama HERAcquaModena la nuova società del Gruppo Hera che dal 1° luglio gestisce il servizio idrico integrato nei 27 comuni della provincia di Modena attualmente gestiti da Hera Spa. La newco, a cui sono state trasferite le attività riguardanti la gestione di 7.300 chilometri di reti al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Valentino, presunto caporalato in società del gruppo - Ancora un’indagine per caporalato nell’alta moda. Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria di una società del gruppo Valentino in un’inchiesta della Procura meneghina che ha svelato l’incapacità del marchio di “prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo” lungo la propria filiera produttiva.

Commissariata una società del gruppo Valentino: “Caporalato negli opifici cinesi a cui è subappaltata la produzione” - Ancora accuse di caporalato nei confronti di società della moda. La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’ amministrazione giudiziaria per la Valentino Bags Lab, società di produzione di borse e accessori da viaggio basata a Rosate che fa capo a Valentino spa, in un’inchiesta della Procura di Milano che ha svelato l’incapacità del marchio di “prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo” lungo la filiera produttiva.

Carcere Torino, Gruppo Abele: “Hamid Badoui suicida a Torino era nostro assistito, è fallimento società” - Era assistito dal Gruppo Abele di Torino da diverso tempo Hamid Badoui, il giovane detenuto suicida in cella a Torino lunedì.

