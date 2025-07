Litorale | 10 milioni di euro per la riqualificazione nel Lazio La metà vanno alla provincia di Latina

Sono 27 i milioni di euro stanziati nel biennio 20232025 nel Lazio per la riqualificazioni del litorale. E' uno dei dati resi noti nel corso della presentazione che c’è stata ieri a Roma del report 2025 sulla Blue Economy del Lazio e delle iniziative promosse dalla Regione Lazio per la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Le tartarughe marine scelgono il litorale pontino: è qui il primo nido della stagione nel Lazio - E’ stato individuato sul litorale di San Felice Circeo il primo nido di tartaruga marina della stagione nel Lazio.

Record di nidi di tartaruga marina: tre in 48 ore nel Lazio, due sono sul litorale pontino - Tre nidi di tartaruga marina in 48 ore nel Lazio, due dei quali sono sul litorale pontino. Questa la bella notizia resa nota dalla pagina Facebook ParchiLazio, il portale delle aree protette della regione.

Il Lazio è leader in Italia nella Blue Economy con quasi 36mila imprese. La Regione investe 27 milioni per valorizzare coste, ambiente e innovazione Vai su Facebook

