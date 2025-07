Vlahovic dall’Under 23 alla Serie B | andrà in prestito per un anno allo Spezia

ATALANTA. L’attaccante della squadra «B» nerazzurra ha firmato con la nuova societĂ : prestito secco fino al 30 giugno del 2026. Primo giorno di lavoro per i suoi ex compagni dell’Under 23. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Vlahovic dall’Under 23 alla Serie B: andrĂ in prestito per un anno allo Spezia

In questa notizia si parla di: under - prestito - vlahovic - serie

Inter-Buchanan, futuro in bilico: prestito bis o rilancio in nerazzurro? - L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione incandescente: intanto, dalla Spagna, una notizia che riguarda Buchanan, esterno nerazzurro in prestito al Villarreal.

Futuro Gourna-Douath, tra riscatto e rinnovo del prestito: Roma al lavoro - Tre settimane di fuoco per la Champions League, per ottenere un risultato che, oltre che miracoloso pensando alla prima metĂ di stagione, cambierebbe drasticamente gli scenari futuri della Roma.

Perugia: Rientro dei calciatori in prestito e nuove prospettive per Luca Bacchin - Perugia Quattro difensori se ne vanno a fine mese, al termine degli allenamenti, con loro anche un centrocampista "pesante", un esterno di spessore e una punta.

Atalanta: Vlahovic in prestito allo Spezia Vai su X

Il Barcellona ha messo gli occhi sulla Serie A: sfumato Nico Williams i blaugrana hanno sondato diversi top del nostro campionato Leao, Lookman, Yilidz e infine Dusan Vlahovic. Nelle scorse settimane c'è stato un sondaggio da parte del Barcellona con l'e Vai su Facebook

Vlahovic dall’Under 23 alla Serie B: andrà in prestito per un anno allo Spezia; Atalanta: Vlahovic in prestito allo Spezia; Atalanta, Vlahovic in prestito allo Spezia.

Vlahovic dall’Under 23 alla Serie B: andrà in prestito per un anno allo Spezia - Il gioiellino dell’Atalanta Vanja Vlahovic va a fare esperienza in Serie B: il 21enne serbo passa infatti a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 (prestito secco) allo Spezia, dove è chiamato a ... ecodibergamo.it scrive

Atalanta: Vlahovic in prestito allo Spezia - L'attaccante, nazionale serbo Under 21, classe 2004, è il capocannoniere uscente della serie C con 22 gol in 36 partite, tra stagione regol ... Lo riporta msn.com