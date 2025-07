Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata del 16 Luglio

Anticipazioni: una nuova e sorprendente¬†puntata¬†di¬† Un Posto al Sole¬† sta per essere trasmessa sugli schermi di¬† Rai Tre ¬† a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadr√† e segui Le¬† nostre ¬†anticipazioni¬†su Zon.it. . Agata continua a versare in gravi condizioni, Michele, convinto che dietro l‚Äôincidente ci sia Gennaro, non abbassa la testa ed √® pronto a far uscire fuori la verit√†. Giulia decide di installare una videocamera di sorveglianza per monitorare le uscite di Luca quando lei non c‚Äô√®. E anche se l‚Äôuomo sembra prenderla di buon grado, √® ormai sempre pi√Ļ chiaro che la sua malattia stia avanzando inesorabilmente. 🔗 Leggi su Zon.it

