Pacifico Anief scuote la scuola | Basta precariato burnout e stipendi bassi Ora servono contratti veri buoni pasto e dignità per docenti e ATA VIDEO INTERVISTA

Non è solo il sole di Terrasini, localitĂ in provincia di Palermo, a scaldare l’undicesima edizione della scuola estiva Anief: ai microfoni di Orizzonte Scuola, il presidente Marcello Pacifico accende i riflettori su una stagione sindacale che, dopo le elezioni RSU, certifica la crescita di Anief tra i sindacati piĂą rappresentativi del comparto istruzione e ricerca. L'articolo Pacifico (Anief) scuote la scuola: “Basta precariato, burnout e stipendi bassi. Ora servono contratti veri, buoni pasto e dignitĂ per docenti e ATA” VIDEO INTERVISTA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: pacifico - anief - scuola - scuote

Buoni pasto per il personale scolastico: il Senato respinge l’emendamento. Pacifico (ANIEF):”Essenziale che il principio venga riconosciuto, anche in assenza di risorse sufficienti” - La VII Commissione del Senato ha respinto l’emendamento 2.0.4 relativo all’introduzione dei buoni pasto per il personale scolastico e ATA.

Rinnovo contratto scuola, Pacifico (Anief): “Buoni pasto giornalieri per docenti e ATA, non sono lavoratori di Serie B - La prossima settimana ripartiranno i tavoli di confronto all’ARAN per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione, Università e Ricerca.

Risultati elezioni Rsu Anief: si va verso il +2% rispetto al 2022. Pacifico: “nuova storica affermazione “ - Dopo le prime stime sui risultati delle elezioni dei rappresentanti Rsu per il triennio successivo, rese note a metà marzo, sono giunte ulteriori conferme: il sindacato Anief ha registrato il maggiore incremento di voti tra le sigle rappresentative, aumentando di 20 mila voti e di 2 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale.

Pacifico (Anief) scuote la scuola: Basta precariato, burnout e stipendi bassi. Ora servono contratti veri, buoni pasto e dignitĂ per docenti e ATA [VIDEO INTERVISTA].

Pacifico (Anief), 'la scuola italiana è precaria e vecchia' - Lo dice Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'Anief, il sindacato della scuola nato a Palermo e che conta circa 70mila iscritti. Da ansa.it

XI Scuola estiva, Anief: "Il sindacato riparte contro la precarietà" - "Il problema più grave che dobbiamo affrontare è la precarietà nella scuola italiana. Scrive teleborsa.it