L' Asics US6-S Gel-Kinetic Fluent di Kiko Kostadinov è troppo bella per non andare sold out

Rispetto a molte delle sue altre sneaker eccentriche, la nuova Kiko Kostadinov x Asics US6-S Gel-Kinetic Fluent mantiene un profilo piuttosto sobrio. Sorprendente, considerando un nome così lungo. Kiko Kostadinov x Asics US6-S Gel-Kinetic Fluent Black Vanilla Asics Presentata come parte della linea US6-S del designer bulgaro, la US6-S Gel-Kinetic Fluent è stata svelata in tre combinazioni di colore: la Black Vanilla (che probabilmente sarà la prima ad andare sold out), la Glacier Grey e la vivace Cayenne. La tomaia è realizzata in mesh traspirante e arricchita da pannelli in pelle – a quanto pare ispirati alle scarpe da corsa degli anni 2010. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'Asics US6-S Gel-Kinetic Fluent di Kiko Kostadinov è troppo bella per non andare sold out

In questa notizia si parla di: asics - kinetic - fluent - kiko

L'Asics US6-S Gel-Kinetic Fluent di Kiko Kostadinov è troppo bella per non andare sold out.

The Kiko Kostadinov x Asics US6-S Gel-Kinetic Fluent is, actually, quite wearable - A retail price has yet to be confirmed, but as with any Kiko Kostadinov, it's ... Lo riporta gq-magazine.co.uk

Le nuove sneakers Kiko Kostadinov x Asics sanno di futuro - Esquire - Con un'estetica innovativa che ricalca l'abbigliamento spaziale, le nuove sneakers Kiko Kostadinov x Asics Gel- Riporta esquire.com