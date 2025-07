Fabrizio Corona e il set sotto casa di Davide Lacerenza | l' annuncio di un nuovo episodio sulla Gintoneria

Un bancale, due sgabelli, microfoni, luci di scena e telecamere. Fabrizio Corona torna a parlare del caso della Gintoneria e del presunto giro di affari tra champagne, escort e cocaina di Davide Lacerenza, arrestato lo scorso marzo insieme all'ex compagna Stefania Nobile nell'ambito. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: fabrizio - corona - davide - lacerenza

Fabrizio Corona a Magenta per tagliarsi i capelli: fan in delirio per un selfie con il re dei paparazzi - Magenta, 9 maggio 2025 – Cosa succede quando il re dei paparazzi decide di uscire da Milano e di andare a farsi barba e capelli a Magenta? Che un pezzo città va in delirio e corre dal parrucchiere prescelto dal più mediatico, discusso e social personaggio d’Italia per vederlo da vicino, scattare un selfie, chiedergli un autografo.

Tra i padiglioni dello Zen di Palermo spunta Fabrizio Corona: indagherà sui morti di Monreale - Dopo avere indagato sulla fine del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni ed essere andato sotto casa di Davide Lacerenza ai domiciliari, Fabrizio Corona, ex agente fotografico e ora creator, ha dedicato una nuova puntata di Falsissimo alla strage di Monreale, avvenuta nella notte tra sabato 26 e.

Nina Moric e la "frecciata a Fabrizio Corona": "Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura” - VIDEO - La modella croata avrebbe accusato l'ex marito Fabrizio Corona di fare differenze tra i figli "Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura”, con queste parole scritte in una storia di Instagram, Nina Moric avrebbe tirato una frecciata all'ex marito Fabrizio Corona.

1. DAVIDE LACERENZA 2. FABRIZIO CORONA 3. TONY EFFE Vai su X

Fabrizio Corona registra il suo podcast in strada, davanti alla casa di La Cerenza; Assalto di Fabrizio Corona a Davide Lacerenza mentre è ai domiciliari. Il titolare della Gintoneria prima sembra disperato poi passa alle minacce; Corona si presenta davanti a casa di Lacerenza (ai domiciliari).

Fabrizio Corona registra il suo podcast in strada, davanti alla casa di La Cerenza - Un video su TikTok svela uno scenario insolito mentre si riaccende la tensione intorno a Davide Lacerenza e un possibile incontro con l’avvocato Andrea Fusetti Nelle ultime ore, un video condiviso su ... Come scrive msn.com

Corona sotto casa di Lacerenza. E lui chiama il 112 - Il Giorno - Il primo è Davide Lacerenza, ai domiciliari nel suo appartamento al piano terra di uno stabile in zona Centrale. Segnala ilgiorno.it