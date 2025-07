Si arrampica sul costone per una foto un masso si stacca e la uccide

Una tragedia sconvolgente quella accaduta nel pomeriggio di ieri, marted√¨ 15 luglio, sulle rive del Piave, in provincia di Belluno a pochi passi dal confine col Trentino: Gaia De Gol, una ragazza di 15 anni di Lentinai, che si trovava con due amiche, √® morta schiacciata da un grosso masso che si. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

