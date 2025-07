Jovanotti due anni dopo l’incidente | Vivo il dolore come un compagno di viaggio

Jovanotti due anni dopo quel giorno che lo ha segnato profondamente. Lo stesso nel quale, spinto dalla sua innata devozione all’avventura e al brivido della scoperta, ha deciso di prendere la sua bicicletta alle prime luci dell’alba per avventurarsi nella parte meno battuta di Hispaniola, quella al di fuori dei classici circuiti vacanzieri “da turista”. Non era di certo la prima volta per il cantante, che della bici ha fatto un po’ la sua filosofia di vita. Ma l’imprevisto è dietro l’angolo e così Jova si è ritrovato in ospedale con delle fratture multiple, subendo successivamente delle complicazioni che hanno dato vita a un percorso di guarigione di cui porta sulle spalle il peso e le conseguenze, non solo fisiche. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jovanotti due anni dopo l’incidente: “Vivo il dolore come un compagno di viaggio”

In questa notizia si parla di: jovanotti - anni - incidente - vivo

“Siamo fortunati ad avere il suo babbo Sergio Mattarella al Quirinale in questi anni complessi”: la foto di Jovanotti con la figlia del Presidente, Laura Mattarella - Una grande festa, il tour di Jovanotti. Una festa alla quale tanti amici del Ragazzo Fortunato hanno partecipato per poi andarlo a trovare nel backstage, per la foto di rito e qualche chiacchiera.

Valeria Marini compie 58 anni. Il party flop, il flirt con Jovanotti, la malattia all'occhio, la mamma Gianna Orrù: «Mi ha bloccata su Whatsapp» - Valeria Marini compie 58 anni ed è pronta a festeggiare un compleanno "stellare" come solo lei sa fare, sempre che la festa vada un po' meglio di quella dello scorso anno: si.

Jovanotti incontra Laura Mattarella: «Siamo fortunati ad avere il suo babbo al Quirinale in questi anni complessi» - Il cantante ha conosciuto e salutato la figlia del presidente della Repubblica a Roma, nel backstage del suo tour nei palasport, ora a Roma.

Jovanotti due anni dopo l’incidente: “Vivo il dolore come un compagno di viaggio”; Jovanotti due anni dopo l’incidente in bici: “Il dolore è fisso. Lui mi sfida, ma io non mollo”; Jovanotti: «Un batterio si stava rosicchiando l'osso, ho rischiato di morire di setticemia. Così ho riscoperto il corpo.

Jovanotti due anni dopo l’incidente in bici: “Il dolore è fisso. Lui mi sfida, ma io non mollo” - Con un lungo messaggio social il cantante ha ripercorso l’accaduto spiegando che ancora oggi prova dolore: nonostante ciò, non si arre ... Lo riporta fanpage.it

Jovanotti due anni dopo l’incidente: “Vivo il dolore come un compagno di viaggio” - Jovanotti racconta il rapporto col dolore “compagno di viaggio”, a due anni dal fatidico incidente in bicicletta che ha compromesso la sua salute. Si legge su dilei.it