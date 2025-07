Gli eserciti sono schierati: da una parte i Kaurava e dall’altra i cugini nemici Pandava. La battaglia sta per scatenarsi. Ma uno dei Pandava, il guerriero Arjuna, ha un’esitazione, e chiede al suo auriga, in cui ha riconosciuto il dio Krishna, di fermare il cocchio in mezzo ai due eserciti, perchĂ© possa vedere coloro che stanno dinnanzi a lui, “bramosi di combattere”. Il dio lo accontenta: “Arjuna vide allora di fronte a sĂ© padri, nonni, maestri, zii, fratelli, figli, nipoti e compagni”. Penetrato da profonda pietĂ e afflitto, egli si rivolge a Krishna per manifestargli la sua intenzione di non combattere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Venti bambini fanno il dio Krishna e ci ammaestrano sulla saggezza umana